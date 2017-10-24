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Кантеев Михаил Владиславович
Кантеев Михаил Владиславович
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
24.10.2017
Пол
Мужской
Отец
Кантеев Владислав Сергеевич
1994 г.р.
Мать
Кантеева (Шишкина) Виктория Сергеевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.2017
Отец:
Кантеев Владислав Сергеевич
Мать:
Кантеева Виктория Сергеевна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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