Зотов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1913
Дочь: Мочалкина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Зотова Наталия Болеславовна
Рождение ребёнка
01.02.1915
Сын: Зотов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Зотова Наталия Болеславовна
Рождение ребёнка
24.03.1917
Дочь: Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Зотова Наталия Болеславовна
Рождение ребёнка
07.12.1921
Мать ребёнка: Зотова Наталия Болеславовна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Правик Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Зотова Наталия Болеславовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Зотов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Зотова Наталия Болеславовна
Работа или профессия
Неизвестно
столяр, плотник, стекольщик, почтальон, пастух
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно