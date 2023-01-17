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Зотов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1913

Дочь: Мочалкина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Зотова Наталия Болеславовна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1915

Сын: Зотов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Зотова Наталия Болеславовна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.03.1917

Дочь: Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Зотова Наталия Болеславовна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.12.1921

Сын: Зотов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Зотова Наталия Болеславовна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Правик Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Зотова Наталия Болеславовна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Зотов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Зотова Наталия Болеславовна

Работа или профессия
Неизвестно
столяр, плотник, стекольщик, почтальон, пастух
Смерть
1953
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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