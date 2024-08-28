Меташева Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалкина (Меташева) Татьяна Агафоновна
Отец ребёнка: Меташев Агафон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно (Меташева) Маланья Агафоновна
Отец ребёнка: Меташев Агафон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меташев Агафон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меташев Агафон
Смерть
Неизвестно