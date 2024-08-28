Меташева Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меташева Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалкина (Меташева) Татьяна Агафоновна

Отец ребёнка: Меташев Агафон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно (Меташева) Маланья Агафоновна

Отец ребёнка: Меташев Агафон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меташев Антон Агафонович

Отец ребёнка: Меташев Агафон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меташев Агафон

Смерть
Неизвестно

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