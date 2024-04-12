(Козлова) Февронья Миновна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Козлов Мина Никитич
Мать: Козлова Федора
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Васильев Фома Степанович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Васильев Фома Степанович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Васильев Ефим Фомич
Отец ребёнка: Васильев Фома Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно