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(Козлова) Февронья Миновна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Козлов Мина Никитич

Мать: Козлова Федора

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Васильев Никита Фомич

Отец ребёнка: Васильев Фома Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Васильев Степан Фомич

Отец ребёнка: Васильев Фома Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Васильев Ефим Фомич

Отец ребёнка: Васильев Фома Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Фома Степанович

Смерть
Неизвестно
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