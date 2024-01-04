Кузьмина Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1989
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1989
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.2015
Отец ребёнка: Казаков Роман Евгеньевич
Рождение ребёнка
11.06.2020
Сын: Кузьмин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Александрович