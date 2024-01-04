Кузьмина Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1989

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1980 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1989

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
10.09.2015

Сын: Казаков Федор Романович

Отец ребёнка: Казаков Роман Евгеньевич

Рождение ребёнка
11.06.2020

Сын: Кузьмин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кузьмин Сергей Александрович

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