Девятков Тимофей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1915
Мать ребёнка: Девяткова Василиса Петровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ямщикова Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: Девяткова Василиса Петровна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Маркова Полина Тимофеевна
Мать ребёнка: Девяткова Василиса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1923