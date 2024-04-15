Девятков Тимофей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятков Тимофей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1915

Сын: Девятков Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Девяткова Василиса Петровна

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ямщикова Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: Девяткова Василиса Петровна

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Маркова Полина Тимофеевна

Мать ребёнка: Девяткова Василиса Петровна

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткова Василиса Петровна

Смерть
1923
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