Силантьева Ольга Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева Ольга Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1959

Отец: Силантьев Вадим Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернуха Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
10.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернуха Владимир Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва

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