Силантьева Ольга Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1959
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1959
Отец: Силантьев Вадим Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернуха Владимир Анатольевич
Москва, город федерального значения Москва