Белокосов Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокосов Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1996

Сын: Белокосов Денис Алексеевич

Мать ребёнка: Белокосова (Манчурова) Марина Владиславовна

Рождение ребёнка
23.07.2000

Сын: Белокосов Вадим Алексеевич

Мать ребёнка: Белокосова (Манчурова) Марина Владиславовна

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