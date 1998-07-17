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Филин Антон Алексеевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

17.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1998

Отец: Филин Алексей Владимирович

Мать: Филин Кристина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
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