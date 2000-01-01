Олейникова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлейникова Ирина Александровна

Олейникова Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейников Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Олейников Тимофей Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейников Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Олейников Тимофей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейников Тимофей Евгеньевич

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