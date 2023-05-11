Антонова (Кропус) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Кропус Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов