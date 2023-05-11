Антонова (Кропус) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Кропус) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кропус Яков

Мать: Кропус (Кропус) Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов

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