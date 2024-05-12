Brill Christina
Место рождения
Дата рождения16.03.1876
Дата смертиОколо 1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1876
Бракосочетание
До 1894
Рождение ребёнка
20.05.1894
Дочь: Brill Maria Magdelena
Отец ребёнка: Не Известно не известно
Рождение ребёнка
20.05.1897
Дочь: Lauck Maria Magdelena
Отец ребёнка: Lauck Johann Georg
Бракосочетание
03.06.1897
Муж: Lauck Johann Georg
Бракосочетание
Около 1905
Муж: Sauer Johann Georg
Смерть
Около 1907