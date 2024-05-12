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Brill Christina

Место рождения

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.03.1876

Дата смерти

Около 1907

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1876

Отец: Brill Johann Heinrich David

Мать: Lipphardt Anna Katharina

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
До 1894

Муж: Не Известно не известно

Рождение ребёнка
20.05.1894

Дочь: Brill Maria Magdelena

Отец ребёнка: Не Известно не известно

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.05.1897

Дочь: Lauck Maria Magdelena

Отец ребёнка: Lauck Johann Georg

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
03.06.1897

Муж: Lauck Johann Georg

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Около 1905

Муж: Sauer Johann Georg

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около 1907
Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

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