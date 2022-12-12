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Кольцова Елисавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.

Сын: Кольцов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович

Усты, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.10.1892 ст.

Сын: Кольцов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович

Усты, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.08.1894 ст.

Сын: Кольцов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович

Усты, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кольцов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович

Усты, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896 ст.

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович

Усты, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Кольцов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кольцов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1904

Сын: Кольцов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович

Капорье, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кольцов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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