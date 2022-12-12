Кольцова Елисавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.
Сын: Кольцов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1892 ст.
Сын: Кольцов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1894 ст.
Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кольцов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1896 ст.
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Кольцов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1904
Сын: Кольцов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович
Капорье, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кольцов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно