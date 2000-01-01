(Курдюкова) Мария (старшая) Петровна
Место рождения(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения16.07.1877
Дата смерти25.07.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1877
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.07.1877
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)