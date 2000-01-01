(Курдюкова) Мария (старшая) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курдюкова) Мария (старшая) Петровна

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Место рождения

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

16.07.1877

Дата смерти

25.07.1877

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1877

Отец: Курдюков Пётр Онисимович

Мать: Курдюкова Марфа Тимофеевна

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.07.1877
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
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