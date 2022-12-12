Бурикова Афимья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурикова Афимья Андреевна

Бурикова Афимья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анисья Никитична

Отец ребёнка: Буриков Никита Игнатьевич

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Никитична

Отец ребёнка: Буриков Никита Игнатьевич

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буриков Никита Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close