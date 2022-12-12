Бурикова Афимья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анисья Никитична
Отец ребёнка: Буриков Никита Игнатьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Никитична
Отец ребёнка: Буриков Никита Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно