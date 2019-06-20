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Плешивцев Владимир Михайлович

Место рождения

Талды-Курганская область, село Конур

Дата рождения

30.11.1949

Дата смерти

20.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1949

Отец: Плешивцев Михаил Ефимович

Мать: Фольц Амалия Иоганесовна

Талды-Курганская область, село Конур
Рождение ребёнка
21.06.1973

Дочь: Плешивцева Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Плешивцева Тамара Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.1980

Сын: Плешивцев Олег Владимирович

Мать ребёнка: Плешивцева Тамара Петровна

Смерть
20.06.2019
Москва, город федерального значения Москва
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