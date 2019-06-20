Плешивцев Владимир Михайлович
Место рожденияТалды-Курганская область, село Конур
Дата рождения30.11.1949
Дата смерти20.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1949
Талды-Курганская область, село Конур
Рождение ребёнка
21.06.1973
Дочь: Плешивцева Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Плешивцева Тамара Петровна
Рождение ребёнка
03.09.1980
Сын: Плешивцев Олег Владимирович
Мать ребёнка: Плешивцева Тамара Петровна
Смерть
20.06.2019