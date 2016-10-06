Камаева (Зартдинова) Живяйря Нургалиевна
Место рожденияд. Сульче-Баш Новошешминского р-на РТ
Дата рождения26.05.1955
Дата смерти06.10.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1955
Отец: Зартдинов Нургалей Срурович
д. Сульче-Баш Новошешминского р-на РТ
Рождение ребёнка
18.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
3419381
Смерть
06.10.2016