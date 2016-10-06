Камаева (Зартдинова) Живяйря Нургалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаева (Зартдинова) Живяйря Нургалиевна

Место рождения

д. Сульче-Баш Новошешминского р-на РТ

Дата рождения

26.05.1955

Дата смерти

06.10.2016

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1955

Отец: Зартдинов Нургалей Срурович

Мать: не указана

д. Сульче-Баш Новошешминского р-на РТ
Рождение ребёнка
18.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

3419381
Смерть
06.10.2016
Москва, город федерального значения Москва
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