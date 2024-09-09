Пешков Емельян Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешков Емельян Кириллович

Пешков Емельян Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1901
Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
09.01.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 3_04.01.1901_крещение-09.01.1901 пол_Ж_ запись - 5 род. Татьяна в село Брусенцево у крестьянин Коротких Петр Стефанов и законная жена Параске... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.