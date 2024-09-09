Пешков Емельян Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1901
Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
09.01.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 3_04.01.1901_крещение-09.01.1901 пол_Ж_ запись - 5 род. Татьяна в село Брусенцево у крестьянин Коротких Петр Стефанов и законная жена Параске... Показать все
Смерть
Неизвестно