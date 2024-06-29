Тюрикова (Шаталова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрикова (Шаталова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1959

Отец: Шаталов А

Мать: Шаталова Лидия

Рождение ребёнка
14.02.1987

Дочь: Тюрикова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.03.1989

Сын: Тюриков Антон Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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