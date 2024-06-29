Тюрикова (Шаталова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1959
Отец: Шаталов А
Мать: Шаталова Лидия
Рождение ребёнка
14.02.1987
Дочь: Тюрикова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.03.1989
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности