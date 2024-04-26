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Баяндин Федот Захарович

Место рождения

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Баяндин Захар Алексеевич

Мать: Щербинина Параскева Ильинична (в ревизии 1795 - Ивановна)

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Баяндина Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Марина

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Баяндин Иван Федотович

Мать ребёнка: Марина

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно

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