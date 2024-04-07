Спиридонова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Наталья

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

13.08.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1866 ст.

Отец: Ананьев Спиридон

Мать: Андреева Фекла

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.09.1876 ст.

Сын: Евстафьев Савватий

Отец ребёнка: Иванов Евстафий

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.09.1880 ст.

Дочь: Евстафьева Анна

Отец ребёнка: Иванов Евстафий

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1883 ст.

Дочь: Евстафьева Минодора

Отец ребёнка: Иванов Евстафий

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.09.1887 ст.

Сын: Евстафьев Нил

Отец ребёнка: Иванов Евстафий

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Евстафий

Смерть
Неизвестно
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