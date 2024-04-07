Спиридонова Наталья
Место рождения
Дата рождения13.08.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1866 ст.
Отец: Ананьев Спиридон
Мать: Андреева Фекла
Рождение ребёнка
18.09.1876 ст.
Сын: Евстафьев Савватий
Отец ребёнка: Иванов Евстафий
Рождение ребёнка
02.09.1880 ст.
Дочь: Евстафьева Анна
Отец ребёнка: Иванов Евстафий
Рождение ребёнка
06.09.1883 ст.
Дочь: Евстафьева Минодора
Отец ребёнка: Иванов Евстафий
Рождение ребёнка
19.09.1887 ст.
Сын: Евстафьев Нил
Отец ребёнка: Иванов Евстафий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Евстафий
Смерть
Неизвестно