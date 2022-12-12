Косухина (Сапелкина) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.12.1895
Дата смерти28.12.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1895
Отец: Сапелкин Иван Федорович
Мать: Сапелкина Мария Павловна
Бракосочетание
1912
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Косухин Федор Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Федор Фомич
Смерть
28.12.1991
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область