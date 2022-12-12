Косухина (Сапелкина) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина (Сапелкина) Варвара Ивановна

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Место рождения

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

18.12.1895

Дата смерти

28.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1895

Отец: Сапелкин Иван Федорович

Мать: Сапелкина Мария Павловна

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1912

Муж: не указан

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Косухин Степан Федорович

Отец ребёнка: Косухин Федор Фомич

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Федор Фомич

Смерть
28.12.1991
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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