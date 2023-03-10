Стулов Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
г.Сызрань
Рождение ребёнка
16.01.1901
Дочь: (Стулов) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Стулов Екатерина Алексеевна
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1901
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: (Стулов) Милица Николаевна
Мать ребёнка: Стулов Екатерина Алексеевна
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1906
Смерть
Неизвестно