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Стулов Николай Георгиевич

Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стулов Екатерина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
г.Сызрань
Рождение ребёнка
16.01.1901

Дочь: (Стулов) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Стулов Екатерина Алексеевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1901
Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: (Стулов) Милица Николаевна

Мать ребёнка: Стулов Екатерина Алексеевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1906
Смерть
Неизвестно

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