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Карташов Василий Иванович

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

17.02.1811 ст.

Дата смерти

25.06.1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.02.1811
Деревни Рублево у Кр. Ивана Филипова родился Василий, Крещенъ 20 дня воспр: были Ильинской волости деревни Прудцов Кр: Афанасий Филиповъ и деревни Рублева Кр: Ильи Иванова дочь девица Параскева Умре и... Показать все
Рождение
17.02.1811 ст.

Отец: Карташов Иван Филипович

Мать: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
25.06.1811 ст.
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
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