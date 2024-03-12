Карташов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.02.1811 ст.
Дата смерти25.06.1811 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.02.1811
Деревни Рублево у Кр. Ивана Филипова родился Василий, Крещенъ 20 дня воспр: были Ильинской волости деревни Прудцов Кр: Афанасий Филиповъ и деревни Рублева Кр: Ильи Иванова дочь девица Параскева Умре и... Показать все
Рождение
17.02.1811 ст.
Отец: Карташов Иван Филипович
Смерть
25.06.1811 ст.