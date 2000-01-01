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Овчинников Иван Семенович
Овчинников Иван Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Пол
Мужской
Отец
Овчинников Семен Иванович
Мать
Овчинникова Марина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Овчинников Семен Иванович
Мать:
Овчинникова Марина
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