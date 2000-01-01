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Овчинников Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Овчинников Семен Иванович

Мать: Овчинникова Марина

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