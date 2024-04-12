Юрьев Лука Ферапонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Лука Ферапонтович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Юрьев Ферапонт Иванович

Мать: Юрьева Анна Фроловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Наталья Лукинична

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Параскева Лукинична

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Апросинья Лукинична

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Юрьев Фёдор Лукич

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Лукинична

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Юрьев Егор Лукич

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1833
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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