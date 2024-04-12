Юрьев Лука Ферапонтович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Юрьев Ферапонт Иванович
Мать: Юрьева Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Наталья Лукинична
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Параскева Лукинична
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Апросинья Лукинична
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1805
Сын: Юрьев Фёдор Лукич
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Лукинична
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Юрьев Егор Лукич
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1833