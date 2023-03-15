Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна

Место рождения

Настина, Глубоковская волость, Лихвинский уезд

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Никитин Антон

Мать: не указана

Настина, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седоченков Сергей Федоров

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Герасимова (Седоченкова) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Седоченков Сергей Федоров

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Максакова (Седоченкова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Седоченков Сергей Федоров

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Акимова (Седоченкова) Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Седоченков Сергей Федоров

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Понкратова (Седоченкова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Седоченков Сергей Федоров

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Кузьмина (Седоченкова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Седоченков Сергей Федоров

Смерть
Неизвестно

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