Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Никитин Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Герасимова (Седоченкова) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Седоченков Сергей Федоров
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Максакова (Седоченкова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Седоченков Сергей Федоров
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Акимова (Седоченкова) Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Седоченков Сергей Федоров
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Понкратова (Седоченкова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Седоченков Сергей Федоров
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Кузьмина (Седоченкова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Седоченков Сергей Федоров
Смерть
Неизвестно