Хорохордина (Ткачева) Пелагея Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорохордина (Ткачева) Пелагея Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1901
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
22.10.1901

Муж: Харохордин Василий Анисимович

Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389 Опись №1 Дело №1025 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Михайловка, Ново-Троицкое за 1901 г. https://ya.ru/archive/catalog/ab71721a-0c40-4ee... Показать все
Место жительства
Около 1902
Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.09.1902

Сын: Харохордин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Харохордин Василий Анисимович

Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Логачёвка, Фёдоровка, Любимовка за 1902 г. 1 января 1902 — 31 декабря 1902 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №1062, стр.... Показать все
Поручитель
07.07.1905
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389 Опись №1 Дело №1496 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Логачёвка, Любимовка, Марковка, Михайловка за 1905 г. https://ya.ru/archive/catalog/19902f2f-99c... Показать все
Смерть
Неизвестно

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