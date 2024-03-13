Белякова Харитония-Харитина Никитьевна-Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти28.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляков Григорий
Россия, Челябинская область, Чебаркульский район, село Чебаркуль
Смерть
28.04.1969
Россия, Ставропольский край, Изобильненский Сельсовет