Белякова Харитония-Харитина Никитьевна-Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Харитония-Харитина Никитьевна-Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

28.04.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Григорий

Россия, Челябинская область, Чебаркульский район, село Чебаркуль
Смерть
28.04.1969
Россия, Ставропольский край, Изобильненский Сельсовет
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