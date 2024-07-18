Левашева- Елена Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.06.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепехина (Левашева) Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Левашев Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Михайлова (Левашева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович
Рождение ребёнка
03.03.1882
Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович
с. Ново-Александровка Тамбовский р-он Амурская область
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Краева (Левашева) Ирина-Арина Тимофеевна
Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович
с. Ново-Александровка Тамбовский р-он Амурская область
Рождение ребёнка
01.08.1887
Сын: Левашев Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович
с. Ново-Александровка Тамбовский р-он Амурская область
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Лепехина (Левашева) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Бубнова (Левашева) Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович
Смерть
Неизвестно