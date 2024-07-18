Левашева- Елена Прохоровна 05.06.1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левашева- Елена Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепехина (Левашева) Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Левашев Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Михайлова (Левашева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович

Рождение ребёнка
03.03.1882

Сын: Левашев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович

с. Ново-Александровка Тамбовский р-он Амурская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Краева (Левашева) Ирина-Арина Тимофеевна

Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович

с. Ново-Александровка Тамбовский р-он Амурская область
Рождение ребёнка
01.08.1887

Сын: Левашев Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович

с. Ново-Александровка Тамбовский р-он Амурская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Лепехина (Левашева) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Бубнова (Левашева) Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Левашев Тимофей Поликарпович

Смерть
Неизвестно

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