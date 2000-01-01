Торбин Осип Т. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорбин Осип Т.

Торбин Осип Т.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С ?.09.1903 по 1905
Учитель | Место работы: Яманская войсковая школа Должность: Учитель Был перерыв в работе в ноябре 1904 года. Учителем был Мадянов Агафон Кузьмич. ____ УВВ Торбин учитель Заметка "Елка в Мухрановской ... Показать все
Смерть
1905
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