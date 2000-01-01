Торбин Осип Т.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смерти1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С ?.09.1903 по 1905
Учитель | Место работы: Яманская войсковая школа Должность: Учитель Был перерыв в работе в ноябре 1904 года. Учителем был Мадянов Агафон Кузьмич. ____ УВВ Торбин учитель Заметка "Елка в Мухрановской ... Показать все
Смерть
1905