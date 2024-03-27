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Новиков Алексей Яковлевич

Место рождения

г. Санкт-Петербург

Дата рождения

30.03.1905

Дата смерти

23.04.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905

Отец: Новиков ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова (Куликова) Мария

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
звукорежиссер,административная работа
Рождение ребёнка
15.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова (Куликова) Мария

Москва, город федерального значения Москва
Образование
1960
Высшие режиссерские курсы
Смерть
23.04.1983
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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