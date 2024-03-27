Новиков Алексей Яковлевич
Место рожденияг. Санкт-Петербург
Дата рождения30.03.1905
Дата смерти23.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
звукорежиссер,административная работа
Рождение ребёнка
15.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова (Куликова) Мария
Образование
1960
Высшие режиссерские курсы
Смерть
23.04.1983
Похороны
Неизвестно