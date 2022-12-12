Мандельштам Лев Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Лев Борисович

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Место рождения

Жагаре, Литва

Дата рождения

1838

Дата смерти

21.02.1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Жагаре, Литва
Место жительства
По 1873
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1873 по 1874
Кролевец, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1874 по 1901
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.02.1901
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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