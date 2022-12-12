Мандельштам Лев Борисович
Место рожденияЖагаре, Литва
Дата рождения1838
Дата смерти21.02.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Жагаре, Литва
Место жительства
По 1873
Место жительства
С 1873 по 1874
Кролевец, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1874 по 1901
Смерть
21.02.1901