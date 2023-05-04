Злобин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
После 1817
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Мать ребёнка: Злобина Парасковья Осипова
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Злобин Евдоким Николаевич
Мать ребёнка: Злобина Парасковья Осипова
Рождение ребёнка
19.04.1834
Мать ребёнка: Злобина Парасковья Осипова
Бракосочетание
17.04.1837
Жена: Злобина Васса Федотова
Рождение ребёнка
04.05.1838
Мать ребёнка: Злобина Васса Федотова
Рождение ребёнка
09.06.1839
Дочь: (Злобина) Агрипина Николаева
Мать ребёнка: Злобина Васса Федотова
Рождение ребёнка
26.03.1841
Мать ребёнка: Злобина Васса Федотова
Рождение ребёнка
15.03.1842
Дочь: (Злобина) Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Злобина Васса Федотова
Рождение ребёнка
27.05.1843
Сын: Злобин Митрофан Николаевич
Мать ребёнка: Злобина Васса Федотова