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Злобин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Злобин Иван Устинов

Мать: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Парасковья Осипова

Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Злобин Тит Николаевич

Мать ребёнка: Злобина Парасковья Осипова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Злобин Евдоким Николаевич

Мать ребёнка: Злобина Парасковья Осипова

Рождение ребёнка
19.04.1834

Сын: Злобин Федор Николаев

Мать ребёнка: Злобина Парасковья Осипова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.04.1837

Жена: Злобина Васса Федотова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.05.1838

Сын: Злобин Мокий Николаев

Мать ребёнка: Злобина Васса Федотова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1839

Дочь: (Злобина) Агрипина Николаева

Мать ребёнка: Злобина Васса Федотова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.03.1841

Сын: Злобин Никита Николаев

Мать ребёнка: Злобина Васса Федотова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1842

Дочь: (Злобина) Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Злобина Васса Федотова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.05.1843

Сын: Злобин Митрофан Николаевич

Мать ребёнка: Злобина Васса Федотова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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