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Пузанов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Пузанов Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Пузанов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Пузанов Константин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1887

Сын: Пузанов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Матрона Матвеевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Марья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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