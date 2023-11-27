Пузанов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Пузанов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1873
Рождение ребёнка
1886
Сын: Пузанов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.1887
Мать ребёнка: Матрона Матвеевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Марья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузанов Георгий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Матвеевна
Смерть
Неизвестно