Марков Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарков Федор Васильевич

Марков Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Василий Иванович

Мать: Маркова Анна Саввична

Рождение ребёнка
02.01.1866 ст.

Дочь: Маркова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Маркова Иустина Стефановна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.

Дочь: Маркова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Маркова Иустина Стефановна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Иустина Стефановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close