Марков Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Василий Иванович
Мать: Маркова Анна Саввична
Рождение ребёнка
02.01.1866 ст.
Дочь: Маркова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Маркова Иустина Стефановна
Рождение ребёнка
29.06.1877 ст.
Дочь: Маркова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Маркова Иустина Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно