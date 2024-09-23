Семен
Место рождения
Дата рожденияДо 1692
Дата смертиДо 1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Федор Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Федор Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1724