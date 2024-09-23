Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен

Семен

Место рождения

Кунавино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

До 1692

Дата смерти

До 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1677 г.р.
Около 1678 г.р.
Около 1698 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Федор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Федор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Смерть
До 1724
Кунавино, Шуйский район, Северный край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.