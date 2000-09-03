Глухова (Пьянова) Пелагея (Полина) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1947
Дата смерти03.09.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1947
Отец: Кальмин Александр
Мать: Пьянова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глухов Александр Фёдорович
Россия
Рождение ребёнка
17.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глухов Александр Фёдорович
Смерть
03.09.2000