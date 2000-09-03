Глухова (Пьянова) Пелагея (Полина) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Пьянова) Пелагея (Полина) Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1947

Дата смерти

03.09.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1947

Отец: Кальмин Александр

Мать: Пьянова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
10.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глухов Александр Фёдорович

Россия
Рождение ребёнка
17.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глухов Александр Фёдорович

Смерть
03.09.2000
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