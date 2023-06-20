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Pavel
Pavel
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.1856
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Filip
1833 г.р.
Мать
Avdotja Matveeva
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1856
Отец:
Filip
Мать:
Avdotja Matveeva
Смерть
Неизвестно
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