Pavel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pavel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1856

Отец: Filip

Мать: Avdotja Matveeva

Смерть
Неизвестно
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