Мальцев Тимофей Ермилович (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Тимофей Ермилович (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Коврижных Васса Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино
Смерть
Неизвестно
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