Мальцев Тимофей Ермилович (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Коврижных Васса Тимофеевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Максим Тимофеевич
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость д.Левино
Смерть
Неизвестно