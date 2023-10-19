Маркина (Колявкина) Дарья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Колявкин Семён
Рождение ребёнка
1918
Сын: Маркин Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Маркин Гаврил Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.03.1926
Отец ребёнка: Маркин Гаврил Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.03.1927
Отец ребёнка: Маркин Гаврил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маркин Гаврил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно