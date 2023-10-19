Маркина (Колявкина) Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Колявкина) Дарья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Колявкин Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Маркин Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Маркин Гаврил Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.03.1926

Сын: Маркин Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Маркин Гаврил Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.03.1927

Сын: Маркин Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Маркин Гаврил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Маркин Гаврил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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