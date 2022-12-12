Рюся Михаил Самойлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рюся Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1895
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1903
Дочь: Пунгер Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1906
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Рюся Мария Адамова
Рождение ребёнка
?.01.1911
Мать ребёнка: Рюся Мария Адамова
Рождение ребёнка
16.09.1913
Сын: Рюся Иван Михайлович
Мать ребёнка: Рюся Мария Адамова
Рождение ребёнка
14.07.1915
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рюся Мария Адамова
Смерть
Неизвестно