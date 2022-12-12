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Рюся Михаил Самойлов

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Место рождения

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рюся Самуил

Мать: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1895

Сын: Рюся Самуил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1903

Дочь: Пунгер Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1906

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Рюся Мария Адамова

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1911

Сын: Рузанов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Рюся Мария Адамова

Рождение ребёнка
16.09.1913

Сын: Рюся Иван Михайлович

Мать ребёнка: Рюся Мария Адамова

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1915

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюся Мария Адамова

Смерть
Неизвестно
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