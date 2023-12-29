Девятаев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевятаев Петр

Девятаев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девятаева (Латухина) Антонина Филлимоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девятаева (Латухина) Антонина Филлимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девятаева (Латухина) Антонина Филлимоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Пастух

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