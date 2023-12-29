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Свешников Леонтий Алексеевич

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Место рождения

Красноуфимск, Казанская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1775

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Свешников Алексей Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1802

Жена: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Свешникова) Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Юшманова (Свешникова) Василиса Леонтьевна

Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Свешникова) Прасковья Леонтьевна

Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Свешникова) Ирина Леонтьевна

Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Свешников Аким Леонтьевич

Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Свешникова) Акулина Леонтьевна

Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Свешников Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Свешников Иона Леонтьевич

Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Свешников Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Свешникова) Марфа Леонтьевна

Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна

Смерть
1842

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