Свешников Леонтий Алексеевич
Место рожденияКрасноуфимск, Казанская Губерния Российская Империя
Дата рождения1775
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Свешников Алексей Васильевич
Мать: не указана
Дочь: (Свешникова) Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна
Дочь: Юшманова (Свешникова) Василиса Леонтьевна
Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна
Дочь: (Свешникова) Прасковья Леонтьевна
Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна
Дочь: (Свешникова) Ирина Леонтьевна
Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна
Сын: Свешников Аким Леонтьевич
Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна
Дочь: (Свешникова) Акулина Леонтьевна
Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна
Сын: Свешников Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна
Сын: Свешников Иона Леонтьевич
Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна
Сын: Свешников Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна
Дочь: (Свешникова) Марфа Леонтьевна
Мать ребёнка: Свешникова (Русинова) Неонила Леонтьевна