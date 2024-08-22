Лапшов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапшов Александр

Лапшов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшова (Тарасова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1996

Сын: Лапшов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Лапшова (Тарасова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.2001

Дочь: (Лапшова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Лапшова (Тарасова) Светлана Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.