Лапшов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1996
Сын: Лапшов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Лапшова (Тарасова) Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.2001
Дочь: (Лапшова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Лапшова (Тарасова) Светлана Николаевна