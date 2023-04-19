Нешатаева Ульяна (Иулиания) Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1857 ст.
Сын: Нешатаев Иван Егоров
Отец ребёнка: Нешатаев Егор Емелианов
Заполье
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121167#9
Рождение ребёнка
10.12.1864 ст.
Дочь: Радостева Лукия Егорова
Отец ребёнка: Нешатаев Егор Емелианов
Новоселов, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121168#348
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно