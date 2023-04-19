Нешатаева Ульяна (Иулиания) Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нешатаева Ульяна (Иулиания) Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1857 ст.

Сын: Нешатаев Иван Егоров

Отец ребёнка: Нешатаев Егор Емелианов

Заполье
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121167#9
Рождение ребёнка
10.12.1864 ст.

Дочь: Радостева Лукия Егорова

Отец ребёнка: Нешатаев Егор Емелианов

Новоселов, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121168#348
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нешатаев Егор Емелианов

Смерть
Неизвестно
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