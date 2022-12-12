Гардер (Кодинцова) Мария Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гардер (Кодинцова) Мария Аникеевна

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Место рождения

Фощеватое, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

12.04.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Фощеватое, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.03.1961

Дочь: Рмашова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Гардер Иван Яковлевич

Томаковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
04.02.1964

Сын: Гардер Иван Иванович

Отец ребёнка: Гардер Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гардер Иван Яковлевич

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