Гардер (Кодинцова) Мария Аникеевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1961
Дочь: Рмашова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Гардер Иван Яковлевич
Томаковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
04.02.1964
Сын: Гардер Иван Иванович
Отец ребёнка: Гардер Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно