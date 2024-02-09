Греф Артëм Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1982
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1982
Отец: Греф Владимир Гарьевич
Мать: Греф Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Греф Анастасия Владимировна
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Рождение ребёнка
24.05.2014
Дочь: Греф Александра Артëмовна
Мать ребёнка: Греф Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
21.12.2016
Мать ребёнка: Греф Анастасия Владимировна