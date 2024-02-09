Греф Артëм Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Греф Артëм Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2014 г.р.
2016 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1982

Отец: Греф Владимир Гарьевич

Мать: Греф Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Греф Анастасия Владимировна

Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Рождение ребёнка
24.05.2014

Дочь: Греф Александра Артëмовна

Мать ребёнка: Греф Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
21.12.2016

Сын: Греф Герман Артëмович

Мать ребёнка: Греф Анастасия Владимировна

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