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Оранский Николай Диомидович

Место рождения

Владимирская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.12.1786

Дата смерти

14.01.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Оранский Николай Диомидович (6[17].12.1786—14[26]. 01.1847), поэт. Родился на погосте Богоявленский Вязниковского у. Владимирской губ. Из духовного звания (сын дьякона). Учился в Вязниковском духовном... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оранский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Оранская) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Меньшиков (Оранская) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Оранский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Оранский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Оранский Димитрий Николаевич

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
19.08.1827

Дочь: Псищева (Оранская) Варвара Николаева

Мать ребёнка: Елизавета Федоровна

Смерть
14.01.1847

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