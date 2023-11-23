Оранский Николай Диомидович
Место рожденияВладимирская губерния, Российская империя
Дата рождения06.12.1786
Дата смерти14.01.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Оранский Николай Диомидович (6[17].12.1786—14[26]. 01.1847), поэт. Родился на погосте Богоявленский Вязниковского у. Владимирской губ. Из духовного звания (сын дьякона). Учился в Вязниковском духовном... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Оранская) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Меньшиков (Оранская) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Оранский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Оранский Димитрий Николаевич
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
19.08.1827
Дочь: Псищева (Оранская) Варвара Николаева
Мать ребёнка: Елизавета Федоровна
Смерть
14.01.1847