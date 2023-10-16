Шушкова (Фатеева) Анна Андреевна
Место рожденияКузурово Верхнекетский район Томская область
Дата рождения22.11.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1954
Дочь: Середа (Шушкова) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Шушков Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.03.1957
Сын: Шушков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Шушков Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.04.1960
Сын: Шушков Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Шушков Анатолий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно
Юрга, Юргинский, Кемеровская область