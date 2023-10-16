Шушкова (Фатеева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушкова (Фатеева) Анна Андреевна

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Место рождения

Кузурово Верхнекетский район Томская область

Дата рождения

22.11.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1929

Отец: Фатеев Андрей Петрович

Мать: Фатеева (Трифонова) Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушков Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.01.1954

Дочь: Середа (Шушкова) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Шушков Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.03.1957

Сын: Шушков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Шушков Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.04.1960

Сын: Шушков Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Шушков Анатолий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Юрга, Юргинский, Кемеровская область

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